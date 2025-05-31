3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
Gaziantep'te, evinde boğularak öldürülmüş halde bulunan 25 yaşındaki Asiye Baytap'ı, annesi Tülay S.'nin öldürdüğü ortaya çıktı. Tülay S., Asiye'nin babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S ile S.S. de gözaltına alındı. Genç kadının 3 çocuğu koruma altına alındı
Gaziantep'te olay Oğuzeli ilçesinde, dün ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ile boşanma aşamasında olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Asiye Baytap'tan (25) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
EVDE CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI
DHA'daki habere göre öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap'ın cansız bedeni ile karşılaştı.
3 ÇOCUK ANNESİNİ BOĞDULAR
İncelemede Baytap'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 3 çocuk annesi Asiye Baytap'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AİLESİ GÖZALTINA ALINDI
Asayiş Büro Amirliği Cinayet Büro ekipleri, Asiye Baytap'ın annesi Tülay S., babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S ile S.S.'yi gözaltına aldı.
ANNE SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tülay S.'nin sorgu sırasında suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
"EVDE TARTIŞMA ÇIKTI" DEDİ
Tülay S., evde tartışma çıktığını ve tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürdüğünü söyledi. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Asiye Baytap'ın çocuklarının da koruma altına alındığı öğrenildi.