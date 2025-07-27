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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK'ya Bosnalı sağ kanat - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK'ya Bosnalı sağ kanat

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosnalı Enver Kulasin'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 18:33 Güncelleme: 27.07.2025 - 18:33
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        Gaziantep FK'ya Bosnalı sağ kanat!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sağ kanat oyuncusu Enver Kulasin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da görev yapan sağ kanat oyuncusu Kulasin, kulüp başkanı Memik Yılmaz, başkan yardımcısı Güney Dağdeviren ve yönetim kurulu üyeleri Bülent İngeç ve Halil Demir'in katılımıyla kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

        Kulasin ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Enver Kulasin'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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