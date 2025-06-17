Gaziantep FK'da İsmet Taşdemir dönemi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük için İsmet Taşdemir ile anlaşıldığını ve kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüp, İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.
Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve Başkan Yardımcımız Halil Uğur’un da katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, tecrübeli teknik adam kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevinde önemli başarılara imza atan İsmet Taşdemir, Ankaragücü’nü 2016-2017 sezonunda 2. Lig’den 1. Lig’e, Bodrum FK’yı ise 2. Lig'den 1. Lig’e yükselterek play-off şampiyonluğu yaşamış, son olarak 2024-2025 sezonunda Kocaelispor’u 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig’e taşımıştır.
Gaziantep Futbol Kulübü olarak, tecrübeli teknik direktör İsmet Taşdemir’e camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.