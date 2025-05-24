Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. 2. yarıda Mamadou Fall ve Nuno Da Costa'nın golleriyle 2-0'dan geri dönen Kasımpaşa, puanını 47'ye yükseltti. Gaziantep FK ise haftayı 44 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
Ev sahibini 2-0 öne geçiren golleri 24'te penaltıdan Alexandru Maxim ve 45. dakikada Badou Ndiaye atarken, Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golleri ise 51'de Mamadou Fall ile 68. dakikada Nuno Da Costa kaydetti.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 47'ye, Gaziantep FK ise 44'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki ve son haftasında Lacivert Beyazlılar, Göztepe'yi ağırlayacak. Gaziantep FK, Adana Demirspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
5’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kozloswki‘nin rakiplerini geçerek vuruşunu kaleci kurtardı.
13’üncü dakikada orta alanda rakibinden topu alan N’Diaye pasını Maxim’e verdi. Kaleci Gianniotis’i önde gören Maxim’in orta sahadan vuruşu az farkla auta çıktı.
22’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim’in ara pasında topa hareketlenen Boateng ceza sahasına sokuldu ancak kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
23’üncü dakikada beyaz noktada topun başına geçen Maxim’in vuruşu ağlara gitti: 1-0.
33’üncü dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Can Keleş’in yerden pasında ceza sahası içerisindeki Mamadou Fall’un vuruşu ağlara gitti ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
45+4’üncü dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu’nun ceza sahası içerisinde rakibini geçerek pasını verdiği N’Diaye’nin vuruşu ağlara gitti: 2-0.
51’inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Can Keleş’in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mamadou Fall’un kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1.
68’inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Claudio Winck’in ceza sahasına yerden pasında topa vuran Nuno Da Costa’nın vuruşu ağlara gitti: 2-2.
85’inci dakikada sağ kanatta Semih Güler’in kaptırdığı topta ceza sahasına sokulan Nuno Da Costa’nın şutunu kaleci Mustafa Burak Bozan kurtardı.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 2-2 berabere bitti.
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Fatih Tokail, Furkan Ürün, Kemal Elmas
GAZİANTEP FK: Burak Bozan- Semih Güler, Arda Kızıldağ, Husic, M'Bakata (Dk. 84 Halil Devrişoğlu), Furkan Soyalp (Dk. 55 Ogün Özçiçek), N'Diaye, Sorescu (Dk. 76 Okereke), Kozlowski (Dk. 55 Lungoyi), Maxim (Dk. 84 Ömürcan Artan), Boateng
KASIMPAŞA: Gianniotis- Rodrigues, Yasin Özcan, Taylan Aydın (Dk. 46. Jhon Jario), Claudio Winck, Cafu (Dk. 90+5 Atakan Müjde), Can Keleş, Aytaç Kara (Dk. 46 Mortadha Ben Ouanes), Hajradinovic, Mamadou Fall (Dk. 90+5 Berk Can Yıldızlı),Nuno Da Costa (Dk. 90+1 Yusuf İnci)
GOLLER: Dk. 24 Maxim, DK. 45+5 N’Diaye Gaziantep (FK) – Dk. 51 Mamadou Fall, Dk. 68 Costa (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Semih Güler, Mustafa Burak Bozan (Gaziantep FK) – Gianniotis, Claudio Winck, Yasin Özcan, Rodrigues, Can Keleş (Kasımpaşa)