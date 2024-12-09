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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 22:02 Güncelleme: 09.12.2024 - 22:02
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        Gaziantep tek attı, 3 aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 15. hafta kapanış maçında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Gaziantep'e galibiyeti getiren golü 3. dakikada Ivo Grbic (k.k) kaydetti.

        Bu sonucun ardından Gaziantep FK 18 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Ç. Rizespor ise 19 puanda kaldı.

        Ligin 16. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

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