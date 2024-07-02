Gazi Koşusu'nu ünlüler de izledi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927'den bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisi Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti. Yarışı, çok sayıda ünlü isim de tribünden takip etti
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Bu yıl 98'incisi düzenlenen Gazi Koşusu'nu Akın Sözen’in jokeyliğini yaptığı 'Dragon Flame' adlı safkan 2:28:36’lık derecesiyle kazandı.
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Tarihi yarışta, 2’nciliği Zızka, 3’üncülüğü Borrego elde ederken, yarışı Son of Cooger isimli safkan 4’üncü sırada tamamladı.
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Gazi Koşusu'nu ünlüler de tribünden takip etti.
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Oyuncu Burcu Kıratlı da o isimler arasındaydı.
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Tribünden esprili bir paylaşımda da bulunan Burcu Kıratlı, bu fotoğrafına; "Kuponum da tamam" notunu düştü.
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Tuvana Türkay da Gazi Koşusu'nun heyecanını tribünden yaşadı.
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Şef Arda Türkmen, Gazi Koşusu'nu eşi Melodi Elbirliler ile izledi.
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Ünlü çift, tribünde koşuyu izledikleri an poz verdi.
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Tribündeki bir diğer ünlü isim de oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'ydu.
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Merve Dizdar da Gazi Koşusu'nu izleyenler arasındaydı.
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Merve Dizdar'e eşi Cihan Ayger de eşlik etti.
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Aynı zamanda at yetiştiricisi olan Emre Karayel, eşi Gizem Demirci Karayel ile Gazi Koşusu'nun heyecanını yaşadı.
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Yağmur Tanrısevsin de tribünden böyle poz verdi.
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Ece Sükan da Gazi Koşusu'nu izleyenler arasındaydı.