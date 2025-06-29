Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 99. Gazi Koşusu tarihi, saati, yayın bilgisi

99.GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Ulu Önder Atatürk adına 1927’den beri kesintisiz düzenlenen, Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar saat 17:15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek.

GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yalnızca safkan 3 yaşlı İngiliz atların katılımına açık olan ve yarış hayatlarında sadece 1 kez koşabildikleri Gazi Koşusu, Tay TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak. Yarış için şu ana kadar 22'si asıl 4'ü yedek olmak üzere 26 safkan kayıt yaptırdı.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.