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        Haberler Bilgi Yaşam Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 99. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?

        Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 99. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?

        Her yıl Haziran ayının gelmesiyle birlikte Gazi Koşusu heyecanı başlıyor. 99. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Gazi Koşusu, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını himaye eden Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'deki direktifleriyle düzenlenmeye başlanmıştır. Peki, 2025 Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 99. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 17:27 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:27
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        • 1

          Bu yıl 99. kez düzenlenecek Gazi Koşusu tarihi belli oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına yıllardır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu 2025 tarihi belli oldu. Bu yıl 99'uncusu düzenlenecek koşunun tarihi, saati ve kanalı merak ediliyor. İşte 99. Gazi Koşusu tarihi

        • 2

          99. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

          Ulu Önder Atatürk adına 1927’den beri kesintisiz düzenlenen, Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek.

          GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Yalnızca safkan 3 yaşlı İngiliz atların katılımına açık olan ve yarış hayatlarında sadece 1 kez koşabildikleri Gazi Koşusu, Tay TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 3

          98. GAZİ KOŞUSU BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU VE ÖDÜL NE KADARDI?

          98. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı 5 numaralı at Dragon Flame kazandı.

          Koşuda bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak.

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