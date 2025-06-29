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        Haberler Spor Diğer At Yarışı 99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak | Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Gazi Koşusu hangi kanalda? - Diğer Haberleri

        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak

        Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 99 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek ve at yarışlarında en büyük kupa sahibini bulacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.06.2025 - 09:46 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:30
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        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 99'uncusu İstanbul'da yapılacak.

        Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, saat 17.15'te başlayacak.

        Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak. Yarış için şu ana kadar 22'si asıl 4'ü yedek olmak üzere 26 safkan kayıt yaptırdı.

        GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ

        Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

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        At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

        Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

        İLK İKRAMİYE 2 BİN LİRA

        Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

        İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

        İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü'nün "Olgo", Celal Bayar'ın ise "Cap Gris Nez" isimli safkanları kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

        Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından itibaren kazananlara verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

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        EN İYİ DERECEYİ BOLD PİLOT YAPTI

        Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.

        1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derecesiyle koşuyu kazanırken Gazi Koşusu'nun da en hızlı safkanı oldu.

        EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

        Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

        Mümin Çılgın; "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

        Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu.

        Aktif jokeyler arasında Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 7 kezle en fazla kazanan isim olarak ön plana çıkıyor. Halis Karataş ise 6 defa bu başarıya ulaştı.

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        REKOR AHMET ÇELİK'TE

        Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.

        89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92'nci Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi.

        Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı.

        Unutulmaz jokey Ekrem Kurt; 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.

        ÖDÜL: 30 MİLYON LİRA

        Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 30 milyon lira ödül kazandıracak.

        Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 30 milyon lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 12 milyon lira, üçüncüye 6 milyon lira, dördüncüye 3 milyon lira, beşinciye de 1 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 52 milyon 500 bin lira olacak.

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        Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 55 milyon 335 bin liraya ulaşacak.

        YARIŞACAK SAFKANLAR

        99. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

        Numarası Safkan Sahibi Jokey
        1 Albayrak Mehmet Albayrak Mehmet Kaya
        2 Belgrathan Yasemin Kavlak İçer Ali Kaçmaz
        3 Brain Brooster Cem Kaan Parsak Özcan Yıldırım
        4 Brave Champion Hakan Saner Mehmet Salih Çelik
        5 Broarts Müzeyyen Karabulut Sadettin Boyraz
        6 Cutha Hulusi Çil Ahmet Çelik
        7 Database Emrah Agun Akın Sözen
        8 Grande Flusso Baran Büyükdere Müslüm Çelik
        9 Handsome King Asuman Yenice Hışman Çizik
        10 Hope Breeze Ümit Durucan Ercan Çankaya
        11 Lost King Ahmet Alabay Nevzat Avci
        12 Magic Selectra Nimet Arif Kurtel Erhan Aktuğ
        13 Magic Weapon Melis Kurtel Emin Ayhan Kurşun
        14 Patrick Star Selva Sağun Muhammed Mir Bilgin
        15 Purosangue Emre Koç Halis Karataş
        16 Special Man Melih Temel Vedat Abiş
        17 Tonbi Şevki Balcı Mehmet Akyavuz
        18 Tulumar Yakup Elğaç Mustafa Çiçek
        19 Zambur Aga İzzet Tiğit Gökhan Kocakaya
        20 Boon Nam Armağan Araz Erhan Yavuz
        21 Dejavu Barış Göktürk Ali Yıldız
        22 Petite Louve Kemal Kurt Görkem Özçelik
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