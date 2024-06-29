GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 98 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 30 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2024 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak.

Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, bu yıl TJK TV ve Tay TV'nin yanı sıra 17'si TV kanalı, 3'ü Radyo kanalı, 10'u ise internet sitesi ve youtube kanalı olmak üzere toplam 32 kuruluş tarafından canlı olarak yayınlanacak