Her yıl büyük heyecana sahne olan Gazi Koşusu için geri sayım başladı. Türk atçılığının en prestijli yarışı olarak kabul edilen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına düzenlenen bu büyük etkinlik, 2025’te 99. kez Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak. Favori atlar, başarılı jokeyler ve canlı yayın bilgileri şimdiden yarış tutkunlarının gündeminde. Peki, 99. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak, hangi kanalda izlenecek? İşte detaylar...