Gazeteci Yılmaz Özdil'den kalp krizi sonrası ilk paylaşım
Gazeteci yazar Yılmaz Özdil, geçirdiği kalp krizi sonrasında sağlık durumu hakkında ilk paylaşımını yaptı. Damarlarına 5 stent takıldığını kaydeden Özdil, ihracı istenen teğmen Ebru Eroğlu'nu da andı
Giriş: 17.01.2025 - 21:56 Güncelleme: 17.01.2025 - 21:56
Kalp krizi geçiren gazeteci Yılmaz Özdil, sağlına kavuşmasının ardından sosyal medyadan ilk açıklamasını yaptı.
Özdil, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Kriz geçirmiş, beş stent takılmış, hasarlı bir kalbim var, bu kalp teğmen Ebru’ya feda olsun.
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