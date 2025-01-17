Gazeteci Yılmaz Özdil'den kalp krizi sonrası ilk paylaşım

Kalp krizi geçiren gazeteci Yılmaz Özdil, sağlına kavuşmasının ardından sosyal medyadan ilk açıklamasını yaptı.

Özdil, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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Kriz geçirmiş, beş stent takılmış, hasarlı bir kalbim var, bu kalp teğmen Ebru’ya feda olsun.