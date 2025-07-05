Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı. Soykan'ın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Timur Soykan hakkında X isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımları sebebiyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soykan bugün gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soykan’ın gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Timur Soykan rumuzlu x hesabında yapılan; “Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak.” Ve “Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor.” içerikli şeklindeki paylaşımlarda bulunan şahıs hakkında yapılan araştırmalar neticesinde şahsın söz konusu paylaşımlardan ötürü şahıs hakkında TCK-217/A maddesi kapsamında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Alenen Yayma suçundan soruşturma başlatılmış ve şahsın gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Bu kapsamda adı geçen şahıs 05.07.2025 günü saat 18.00'da Beyoğlu İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gözaltına alınmıştır.”

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