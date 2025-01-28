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        Haberler Gündem Medya Gazeteci Fatih Portakal ile Şule Aydın arasında gözaltına alınan Barış Pehlivan polemiği

        Gazeteci Fatih Portakal ile Şule Aydın arasında gözaltına alınan Barış Pehlivan polemiği

        Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın, üç gazetecinin gözaltına alındığı saatlerde canlı yayında yaptığı yoruma Şule Aydın, Halk TV'deki yayında yanıt verdi

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        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 22:19 Güncelleme: 28.01.2025 - 23:05
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        Portakal ile Şule Aydın arasında polemik
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        Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Halk TV sunucusu Seda Selek'in gözaltına alındığı dakikalarda yorum yaptı. Portakal şöyle konuştu:

        Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan ve Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmamanız gerekiyor. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaşmıştı. Doğru mudur gözaltısı, bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyordu. Çağırırsınız gider ifadesini verir. Bu da bir şov mu evet, biraz şov yapıyor yani gördüğümüz kadarıyla Emniyet birimleri "Alıyoruz işte bak, yine alıyoruz!"

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        ŞULE AYDIN'DAN CEVAP GELDİ

        Portakal'ın yorumuna, Barış Pehlivan'ın program arkadaşı Şule Aydın'dan cevap geldi.

        Aydın şunları söyledi:

        “Bir şeyi söylemenin adabı vardır, neyi ne zaman söylediğiniz önemlidir. Ne zamandan beri gazeteciler gözaltına alınırken böyle konuşuluyor? Tarihe dönüp bakalım gazeteciler gözaltına alınırken kimler böyle konuşmuş? Fatih Portakal ekrandan uzun uzun gazetecilik dersi verdi. Fatih Portakal siz ilk iktidar sopasıyla karşı karşıya geldiğinizde biz o zaman da yanınızdaydık. İlk sopada ekrandan çekildiniz, şimdi gözaltına alındığında gazeteciliğini tartışmaya açtığınız Barış Pehlivan o zaman da gazetecilik yapıyordu ve yaptığı gazetecilik nedeniyle hapse giriyordu. Bize gazetecilik etiğini anlatırken önce kendi yaptığınız gazeteciliğe bakın. Ama o noktada değilsiniz. Bir gazeteciye gözaltına alındığı gün bunları söyleyemezsiniz. Her şeyin bir adabı var.”

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        #şule aydın
        #fatih portakal
        #haberle
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