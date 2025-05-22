Edinilen bilgilere göre, yeni sezonda Baki’nin geçmişiyle hesaplaşması devam ederken, arkadaşının ölümünün ardından yeğenlerinin sorumluluğunu üstlenmesiyle hayatında yeni bir dönem başlayacak.

Ayrıca, ikinci sezonda kadın gassalların yaşadıkları zorluklar ve onların hayata bakış açıları da mercek altına alınacak. Dizi, yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide, izleyiciyi bir kez daha anlamlı bir sorgulamaya davet edecek.