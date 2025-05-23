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        Haberler Bilgi Magazin GASSAL 2. SEZON TARİHİ AÇIKLANDI! Kadroya yeni isimler eklendi... Gassal yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanacak?

        Gassal 2. sezon tarihi açıklandı! Gassal yeni sezon ne zaman başlıyor?

        TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal'ın ilk sezonu 2024 yılında izleyicilerle buluştu. Hem afişi hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla adından söz ettiren dram ve komedi türündeki dizinin yeni sezonu iple çekiliyordu. Merakla beklenen Gassal yeni sezon tarihi belli oldu. Böylece ''Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak?'' sorusu yanıt buldu. ÖTe yandan başrolünde Baki rolüyle Ahmet Kural'ın yer aldığı dizinin yeni sezon kadrosuna yeni isimler katıldı. İşte Gassal 2. sezon yayın tarihi ve yeni oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 09:00 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:00
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        • 1

          Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi mizahi ve duygusal sahnelerle ustaca işleyerek dikkatleri üzerine çekti. İlk sezonuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan diziden hayranlarını mutlu edecek haber geldi. Merakla beklenen Gassal 2. sezon tarihi belli oldu. Başrolünde Ahmet Kural’ın yer aldığı Gassal 2. sezonu ile Mayıs ayında ekranlara dönüyor. Dram ve komedi türündeki yapımın yeni sezon hikayesi kadroya eklenen yeni isimlerle şekilleniyor. Peki; Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, yeni sezona dair merak edilenler...

        • 2

          GASSAL YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU! GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, senaryosunu Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı Gassal'ın yeni sezon tarihi belli oldu.

          Başrolünde Ahmet Kural’ın yer aldığı dram ve komedi türündeki Gassal dizisinin 2. sezonu, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü yayınlanacak.

          İnsanı hayat ve ölüm üzerine derin düşüncelere sevk eden dizi, Tabii dijital platformu üzerinden izleyicilerle buluşacak.

          İlk sezonda olduğu gibi, yeni sezon bölümlerinin de aynı anda platforma yüklenmesi bekleniyor.

        • 3

          GASSAL 2. SEZONDA NE OLACAK?

          Gassal dizisinin ilk sezonunda, otuzlu yaşlarındaki içine kapanık bir gassal olan Baki’nin, “Ölünce beni kim yıkayacak?” sorusuyla başlayan içsel yolculuğu ve geçmişiyle yüzleşmesi işlenmişti.

          Ölümle burun buruna gelmesinin ardından hayatını, yalnızlığını ve varoluşunu sorgulayan Baki’nin hikayesi ikinci sezonda daha da derinleşecek.

        • 4

          Edinilen bilgilere göre, yeni sezonda Baki’nin geçmişiyle hesaplaşması devam ederken, arkadaşının ölümünün ardından yeğenlerinin sorumluluğunu üstlenmesiyle hayatında yeni bir dönem başlayacak.

          Ayrıca, ikinci sezonda kadın gassalların yaşadıkları zorluklar ve onların hayata bakış açıları da mercek altına alınacak. Dizi, yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide, izleyiciyi bir kez daha anlamlı bir sorgulamaya davet edecek.

        • 5

          GASSAL 2. SEZONUNA DAHİL OLAN OYUNCULAR

          Gassal’ın ikinci sezon kadrosuna katılan isimler heyecanı daha da artırdı. Yeni sezonda diziye Hande Soral, Serhat Kılıç ve Bayhan Gürhan dahil oldu.

          Hande Soral, bir kadın gassal karakteriyle hikayeye dahil olacak ve Baki’nin dünyasında önemli bir yer tutacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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