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        Haberler Dünyadan Gary Oldman: Yapmak zorunda kaldığım en zor şeydi - Magazin haberleri

        Gary Oldman: Yapmak zorunda kaldığım en zor şeydi

        'Harry Potter'da 'Sirius Black'i canlandıran aktör Gary Oldman, meşhur seride çekmekte en çok zorlandığı sahneyi açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 08:10 Güncelleme: 02.01.2024 - 08:32
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          Dünyaca ünlü 'Harry Potter' serisinde 'Harry Potter'ın vaftiz babası 'Sirius Black'e hayat veren Gary Oldman, Alfonso Cuarón'un yönettiği 'Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nda rol aldı.

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          Daha sonra 'Harry Potter ve Ateş Kadehi' ile 'Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı' filmlerinde de rol alan Gary Oldman'ın serideki varlığı canlandırdığı karakterin 'Sihir Bakanlığı'ndaki bir savaş sırasında trajik bir şekilde ölmesiyle sona erdi.

          65 yaşındaki Garry Oldman, 'Sirius' olarak görev yaptığı süre boyunca birçok zorlu sahne çekmiş olsa da onun için en zoru oynadığı ilk 'Harry Potter' filminde gerçekleşti.

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          Josh Horowitz'in sunduğu 'Happy Sad Confused' adlı podcast'e konuk olan Gary Oldman, 'Sirius Black' rolünde çektiği en zor sahnenin 'Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nda 'Ruh Emiciler' ruhunu emerken karakterinin donmuş bir gölün kenarında yüzüstü yattığı sahne olduğunu açıkladı.

        • 4

          Konuyla alakalı konuşan Garry Oldman, sahnenin bu kadar zorlayıcı olmasının ana nedeninin soğukta uzun süre hareketsiz yatmanın verdiği fiziksel rahatsızlıktan kaynaklandığını söyledi.

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          "YAPMAK ZORUNDA KALDIĞIM EN ZOR ŞEYDİ"

          Çekimlerin bir hafta sürdüğünü ifade eden Gary Oldman, "Harry Potter'lardan birinde donmuş bir göl vardı. Bir nevi ölüydüm ve ruhum bedenimi terk ediyordu ve bir hafta boyunca orada öylece yatmak zorundaydım. Her gün, hiçbir şey yapmadan... Evet, yapmak zorunda kaldığım en zor şey donmuş bir gölün yanında yatmaktı" dedi.

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          "ORADAKİ İŞİM VASATTI"

          'Sirius Black' karakterini vasat bir şekilde canlandırdığını belirten Garry Oldman, sunucu Josh Horowitz'in şaşkın bakışları karşısında, "Bence oradaki işim vasattı. Dürüstçe söylersem belki Alan (Rickman) gibi kitapları okusaydım, ne geleceğini bilseydim daha farklı oynayacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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          "BİR SONRAKİ İŞİ DAHA İYİ YAPMAK İSTİYORUM"

          Gary Oldman, "Normalde de kendimi pek övemem. Kendimi bir şeyde izlerken 'Ah Tanrım, muhteşemim!' desem o çok mutsuz bir gün olur. Çünkü bir sonraki işi daha iyi yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: AP, Reuters

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