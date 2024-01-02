Gary Oldman: Yapmak zorunda kaldığım en zor şeydi

"YAPMAK ZORUNDA KALDIĞIM EN ZOR ŞEYDİ"



Çekimlerin bir hafta sürdüğünü ifade eden Gary Oldman, "Harry Potter'lardan birinde donmuş bir göl vardı. Bir nevi ölüydüm ve ruhum bedenimi terk ediyordu ve bir hafta boyunca orada öylece yatmak zorundaydım. Her gün, hiçbir şey yapmadan... Evet, yapmak zorunda kaldığım en zor şey donmuş bir gölün yanında yatmaktı" dedi.