Gardiyan nasıl olunur? Gardiyan olma şartları ve iş imkanları nelerdir?

Cezaevi personeli olarak görev yapan gardiyanlar, adli sistemin güvenli ve düzenli işlemesinde kritik bir rol üstlenir. “Gardiyan nasıl olunur?” sorusunun yanıtı, hem eğitim hem de fiziksel yeterlilik şartlarını içeriyor. Adaylar belirli KPSS puan türünden yeterli puanı almalı, sağlık koşullarını sağlamalı ve güvenlik soruşturmasından geçmelidir. Bunun yanında gardiyan olma şartları nelerdir sorusu da, başvuru sürecinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alır. Bu meslekte görev almak isteyenler için ayrıca erkek ve kadın adaylarda farklı fiziksel ölçütler de aranır. İşte, Gardiyan olma şartları ve iş imkanları…

GARDİYAN NASIL OLUNUR?

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Gardiyan olma şartları nelerdir sorusunun cevabı, Adalet Bakanlığı’nın personel alım ilanlarında açıkça belirtilir. Genel itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan şartları taşımak bu meslek için temel kriterler arasında yer alır. Ayrıca KPSS sınavına girmiş olmak ve genellikle P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekir.

GARDİYAN OLMA ŞARTLARI NELERDİR? Fiziksel yeterlilik açısından erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda ise en az 160 cm boy şartı aranır. Ağırlığın boyla orantılı olması gerekir. Bunun dışında adayların herhangi bir sağlık engelinin bulunmaması, ceza infaz kurumlarında çalışmaya engel teşkil edecek adli sicil kaydının olmaması önemlidir. Son olarak mülakat ve uygulamalı sınav süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylar gardiyan olmaya hak kazanır. GARDİYAN NE İŞ YAPAR? GÖREV VE SORUMLULUKLAR Gardiyan ne iş yapar sorusu, bu mesleğe adım atmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biridir. Gardiyanlar, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlamak, kurum içi düzeni korumak, sayım, sevk ve nakil işlemlerini gerçekleştirmekle sorumludur. Ayrıca ziyaret saatlerini denetler, koğuş aramalarına katılır ve kurallara uymayan durumlarda gerekli işlemleri uygular. REKLAM Gardiyanlar aynı zamanda tutukluların sosyal faaliyetlere katılımını sağlar, eğitim ve rehabilitasyon süreçlerinde düzenleyici rol üstlenir. Vardiyalı çalışma sistemine göre görev yapan gardiyanlar, gece nöbetlerinde de aktif olarak çalışır. Bu nedenle bu meslek grubunda fiziki dayanıklılık ve stres yönetimi oldukça önemlidir.

GARDİYAN İŞ İMKANLARI NELERDİR? Gardiyan iş imkanları nelerdir sorusu, kamu kurumlarında istihdam hedefleyen bireyler için oldukça önemlidir. Gardiyanlar, Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı’na bağlı ceza infaz kurumlarında görev alabilir. Her yıl düzenli olarak yapılan infaz ve koruma memuru alımları sayesinde bu alandaki istihdam olanakları artış gösterir. Özellikle büyükşehirlerdeki yüksek kapasiteli cezaevleri, daha fazla personel ihtiyacı duyduğu için gardiyan alımları burada daha yoğun gerçekleşir. Meslekte kıdem arttıkça idari görevler veya eğitim birimlerinde yer alma gibi imkanlar da doğar. Ayrıca başarılı personeller, çeşitli sınavlarla denetimli serbestlik birimlerinde veya diğer adalet hizmetleri birimlerinde görev alabilir. Bu yönüyle gardiyanlık, yalnızca cezaevi içinde sınırlı kalmayan bir kariyer yoluna da dönüşebilir. REKLAM GARDİYANLIKTA ÇALIŞMA KOŞULLARI Gardiyanlık, sadece fiziki yeterlilikle değil, aynı zamanda psikolojik dayanıklılıkla da yürütülmesi gereken bir görevdir. Cezaevi ortamı, stresli ve zaman zaman riskli olabileceği için gardiyan adaylarının soğukkanlı, sabırlı ve disiplinli olması beklenir. Ayrıca teknoloji kullanımına yatkınlık da önemlidir; çünkü günümüzde birçok ceza infaz kurumu güvenlik sistemlerini dijital ortamda takip etmekte, elektronik kayıt ve izleme sistemleri üzerinden işlemler yürütür.

Gardiyan olarak göreve başlayan personeller zamanla kıdem kazanarak kıdemli infaz koruma memuru, amir veya yönetici pozisyonlarına yükselebilir. Dolayısıyla gardiyanlık, kariyer gelişimine açık bir memuriyet alanıdır. Ceza infaz kurumlarında uzun soluklu bir meslek hayatı düşünen adaylar için gardiyanlık, güvenli bir istihdam alanı sunmasının yanı sıra, kamu güvencesiyle birlikte ekonomik açıdan da cazip bir seçenektir. Gerekli şartları sağlayan ve mesleğin zorluklarını göze alan bireyler için gardiyanlık, hem kişisel gelişim hem de toplumsal katkı açısından önemli bir meslek grubudur.

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