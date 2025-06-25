Gambiya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Gambiya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Afrika kıtasının batısında, Senegal ile çevrili dar bir kara çizgisi gibi uzanan Gambiya, hem doğal hem de kültürel açıdan dikkat çekici bir yapıya sahiptir. Geniş Gambia Nehri boyunca uzanan bu ülke, sınırlı yüzölçümüne rağmen siyasi ve ekonomik olarak bölgesinde aktif bir rol oynamaktadır. Tarih boyunca sömürge dönemlerinin etkisinde kalan Gambiya, bağımsızlığını kazandıktan sonra kademeli olarak modern altyapıya ve dijital düzenlemelere yönelmiştir. Bu yapının içinde, telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve alan adı uzantısı gibi teknik bilgiler de hem ulusal hem uluslararası düzenlemeler için önemli hale gelmiştir. Uluslararası çağrılar, resmi evraklar, e-ticaret platformları ve devlet hizmetleri gibi alanlarda bu kodlar aktif şekilde kullanılmaktadır.

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GAMBIYA TELEFON KODU NEDİR?

Gambiya’ya uluslararası bir telefon görüşmesi yapmak isteyenler için ülkenin telefon kodu +220’dir. Bu kod, yurtdışından yapılacak aramalarda numaranın başına eklenmelidir. +220 numarası, sadece çağrılar için değil, aynı zamanda SMS hizmetlerinde ve uluslararası iletişim uygulamalarında da kullanılır. Gambiya’da cep telefonu kullanımı yaygındır ve önde gelen mobil operatörler QCell, Africell ve Gamcel’dir.

Mobil altyapısı, özellikle kentsel alanlarda tatmin edici seviyededir ve son yıllarda internet bazlı hizmetlerde de iyileşme sağlanmıştır. Mobil uygulamalar, dijital ödeme sistemleri ve online hizmetler telefon numarası ile eşleştirilerek vatandaşların hayatına entegre edilmiştir. Bu durum, +220 telefon kodunun pratikteki önemini daha da artırmaktadır. GAMBIYA PARA BİRİMİ NEDİR? Gambiya’nın resmi para birimi Gambiya Dalasisi'dir ve uluslararası para birimi kodu GMD şeklindedir. Dalasi, 1971 yılında Batı Afrika poundunun yerine kullanılmayı başlamıştır. Bir Dalasi, 100 Butut‚’a bölünür ve hem madeni hem de kağıt para olarak piyasada dolaşır. Banknotlar genellikle 5, 10, 25, 50 ve 100 Dalasi olarak kullanılır. Gambiya’da nakit kullanımı yaygın olmakla birlikte, son dönemde mobil ödeme sistemleri de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle şehir merkezlerinde ve turistik bölgelerde kredi kartı ve dijital cüzdan sistemleri de kabul edilmektedir. Bankalar ve lisanslı döviz büroları aracılığıyla Dolar, Euro ve CFA Frangı gibi yabancı para birimleri Dalasi’ye çevrilebilmektedir. GAMBIYA PLAKA KODU NEDİR? Gambiya’nın uluslararası plaka kodu WAG olarak belirlenmiştir. Bu kısaltma, ülkenin bölgede tanınmasını sağlayan bir sistemin parçasıdır. Yerel plakalar, genellikle beyaz zemin üzerine siyah karakterlerle yazılmıştır ve standart bir yapıya sahiptir.

Plaka sisteminde, öncelikle aracın tipi ve kayıtlı olduğu bölgeyi belirten harfler, ardından rakamlar yer alır. Kamuya ait, ticari ve özel kullanımda olan aracılar için farklı renklerde plaka sistemleri uygulanmaktadır. Trafik ve tescil işlemleri, Gambiya Trafik Departmanı tarafından yürütülmektedir. Ülkede özellikle son yıllarda plaka ve ruhsat sistemlerinin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. GAMBIYA HANGİ ALAN ADI UZANTISINI KULLANIYOR? Gambiya’nın dijital kimliği .gm alan adı uzantısı ile tanımlanır. Bu uzantı, ülkeye ait resmi internet siteleri ve özel kurumlar tarafından kullanılır. .gm uzantısı, Gambia Telecommunications Company tarafından yönetilmekte ve denetlenmektedir. Özellikle kamu kurumları .gov.gm, eğitim kurumları .edu.gm, ticari şirketler ise .com.gm uzantılarıyla dijital dünyadaki yerlerini almaktadır. Ülkede dijital dönüşüm projeleriyle birlikte yerel internet girişimleri artmış, e-ticaret ve dijital pazarlama alanlarında .gm uzantısının kullanımı yaygınlaşmıştır. Gambiya telefon kodu +220, para birimi Dalasi (GMD), uluslararası plaka kodu WAG ve alan adı uzantısı .gm olarak tanımlanır. Bu kodlar, ülkenin hem fiziksel hem dijital dünyadaki yerini belirlerken, günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Batı Afrika'nın bu küçük ama etkili ülkesi, sahip olduğu bu teknik sistemlerle dünya ile bağlantısını güçlendirmeye devam etmektedir.