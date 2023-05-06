Galler Prensesi Kate Middleton taç giyme töreninde Diana'yı unutmadı

Buckingham Sarayı tarafından yayınlanan ve müzikal siparişlerini duyuran bir basın açıklamasında Lloyd Webber şunları söyledi: "Taç Giyme Töreni için yeni bir marş bestelemem istendiği için büyük onur duyuyorum. Marşım Mezmur 98'den biraz uyarlanmış sözler içeriyor. Westminster Abbey korosu ve orgu, tören bandosu ve orkestrası için besteledim. Umarım marşım bu neşeli olayı yansıtır."
Lloyd Webber'in marşının yanı sıra, 2005 yılında gişe rekorları kıran Harry Potter ve Ateş Kadehi filminin müziklerini yapan Akademi Ödülü adayı besteci Patrick Doyle'un taç giyme marşı da tören sırasında ilk kez seslendirilecek.
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