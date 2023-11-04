Galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı

SARI-LACİVERTLİLER KALESİNDE İLK KEZ 3 GOL GÖRDÜ

Bu sezon ligde ve Avrupa'da üst üste 19 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu seriyi bozarken, ilk kez bir maçta 3 gol yedi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme maçları gruplarda oynadığı 9 maçtan galibiyetle ayrılırken, bu karşılaşmaların 4'ünde kalesini gole kapadı, 5'inde ise meşin yuvarlağı birer kez ağlarından çıkardı.