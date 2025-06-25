Gabriel Sara'ya Aston Villa talip!
Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden biri olan Gabriel Sara'ya talip çıktı. Fransa basınının iddiasına göre Premier Lig ekibi Aston Villa, Brezilyalı orta sahayı gündemine aldı.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Gabriel Sara, transferin gözde isimlerinden biri haline geldi.
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İsmi son dönemde İngiliz kulüpleriyle anılan Brezilyalı orta saha için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
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Fransa basını, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Sara'yı gündemine aldığını duyurdu.
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Foot Mercato'da yer alan habere göre; İngiliz ekibinin kısa süre içerisinde Galatasaray'a resmi teklifte bulunacağı belirtildi.
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26 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 45 maçta forma giyerken, 2 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
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Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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