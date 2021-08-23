Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Randers maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Lige deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 yenerek başlayan sarı-kırmızılı ekip, 2. haftada Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 11'de 5 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, müsabakada Fernando Muslera, Sacho Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne ilk 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Emre Kılınç yer aldı.

Fatih Terim, Randers karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Yedlin, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Mustafa Muhammed'i yedeğe çekti. Terim, bu oyuncuların yerine Boey, Nelsson, Cicaldau, Feghouli ile Diagne'yi oynattı.

NELSSON İLK 11'DE

Galatasaray'da yaklaşık 2 haftadır lisansı çıkarılamadığı için forma giyemeyen stoper Victor Nelsson, ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Lisansı dün öğle saatlerinde çıkarılan Danimarkalı futbolcu, Hatayspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

FALCAO KADROYA ALINMADI

Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Randers karşılaşmasına sonradan giren Falcao, Atakaş Hatayspor müsabakasının kadrosuna alınmadı.