Galatasaray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk için kutlama organizasyonları dün başladı.

"Galatasaray Champions Fest" adıyla şampiyonluk kutlamalarını iki güne yayan sarı-kırmızılı kulübün üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluk etkinliklerine Yenikapı Miting Alanı ev sahipliği yapıyor.

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Organizasyonun ilk gününde Yenikapı'ya kurulan taraftar alanını (Fan Zone) yaklaşık 60 bin taraftar ziyaret etti.

Alanda DJ şovlarıyla eğlenen Galatasaray taraftarı, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçı da büyük ekranda izledi.

REKLAM 60 BİN TARAFTAR İZLEDİ Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Hem 5. yıldızımıza hem de 25. şampiyonluğumuza yakışır bir organizasyon olsun istedik. Bunun da karşılığını gördüğümüzü düşünüyorum. İnanılmaz bir ilgi var. Sabahtan beri 60 bin civarı taraftarımız buraya geldi gitti." dedi.

SAAT 12'DE KAPILAR AÇILDI Yazgan, "Saat 12.00'den itibaren Fan Zone açılacak. Saat 15.00'ten itibaren taraftarımızı alana alacağız. Organizasyon saat 23.30'a kadar devam edecek. Buraya geliş çok kolay değil. Sosyal medyamızda paylaşılan önerileri taraftarımızın dikkatle takip etmesi gerek. Kesinlikle buraya özel araçlarıyla gelmemeliler. Araçları park edecek yer yok. Kupa töreninde burada olacağız. Yepyeni bir şey deniyoruz. Umarım başarılı oluruz. İnşallah önümüzdeki senelerde de Avrupa kupasını burada milyonlar önünde kaldırma imkanımız olur. Taraftarlarımızdan ricamız lütfen emniyet ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına mutlaka uysunlar. Alana meşale veya yanıcı maddelerle girmeye çalışmasınlar. Sadece Galatasaray ve Türk bayrağı kabul edilecek. Onun dışında herhangi bir pankart veya afiş kabul edilmeyecek." bilgilerini verdi. REKLAM

KATILIM ÜCRETSİZ Kutlamalara katılımın ücretsiz olduğuna değinen Eray Yazgan, "Sadece GS Plus indirmek yeterli. Ön tarafta GS Plus Premium aboneleri için bir alanımız var. Aynı zamanda da bir VIP ve loca alanı oluşturduk. Oranın da satışları devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 metro hatlarının 01.30'a kadar uzatıldığı açıklandı. ℹ️ Taraftarlarımıza duyurulur. https://t.co/aJrPb4GkJk — #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 25, 2025 Etkinlik programı: 12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış 15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış 15.00-19.00 DJ Performansları 19.05 Konserlerin Başlangıcı Drone Gösterisi Pyro Show Kupa Töreni 23.30 Bitiş Etkinlik notları: * Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmanız yeterlidir. * Ayakta etkinliktir. * Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacaktır. * Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacaktır. * Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı madde içeri alınmayacaktır.