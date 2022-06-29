Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular sabah iki grup halinde salonda kuvvet çalışması yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan günün ikinci antrenmanı ise dinamik ısınmayla başladı

Ardından top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, devam eden bölümde dar alanda oyunlar oynadı. İnterval koşulların da yapıldığı antrenman 9'a 9 oyun ile tamamlandı.

Futbolculardan Atalay Babacan'ın 22. doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.