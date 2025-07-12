Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Ümraniyespor: 5-2 (MAÇ SONUCU) - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Ümraniyespor: 5-2 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 23:34 Güncelleme: 12.07.2025 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'dan 5 gollü prova!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçını Ümraniye Şehir Stadyumu'nda 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile oynadı. Müsabakayı hakem Melih Aldemir yönetti. Aldemir'in yardımcılıklarını Göktuğ Hazer Erel ile Mücahit Arda Çelebi yaptı. Maçın 4. hakem ise Safa Yılmaz oldu.

        Sarı-kırmızılılar sahadan 5-2'lik skorla galip ayrılırken, gollerini 7. dakikada Berkan Kutlu, 33. dakikada Nicolo Zaniolo, 58. dakikada Derrick Köhn, 68. dakikada Metehan Baltacı ve 85. dakikada da Ada Yüzgeç attı. Ümraniyespor'un gollerini ise 11 ve 63 dakikalarda Cebio Soukou kaydetti.

        Galatasaray mücadeleye; Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Derrick Köhn ve Çağrı Balta 11'i ile başladı.

        REKLAM

        İkinci yarı oyuna Gabriel Sara, Abdülkerim Bardakcı, Arda Ünyay, Metehan Baltacı, Efe Akman, Ada Yüzgeç, Berat Luş, Furkan Koçak, Gökdeniz Gürpüz, İsa Halidi ve Berat Yılmaz dahil oldu.

        Ümraniyespor ise Cihan Topaloğlu, Yusuf Saitoğlu, Tomislav Glumac, Yusuf Kocatürk, Berat Fidan, Atalay Babacan, Emirhan Balarısı, Jurgen Bardhi, Benny, Cebio Soukou ve Batuhan Çelik, 11'i ile sahadaydı.

        DURSUN ÖZBEK MAÇI TAKİP ETTİ

        Müsabakayı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleri, protokol tribününden takip etti. Eski futbolcu Mesut Özil de mücadeleyi tribünden izledi. Maç öncesinde Başkan Dursun Özbek ile Mesut Özil tokalaştı.

        TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

        Ümraniyespor ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık karşılaşmasına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakaya iki takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu.

        OSIMHEN TEZAHÜRATI

        Galatasaraylı taraftarlar, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in transferinin yapılması için tezahüratlarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' tezahüratını maç içinde ara ara yaparak, bu transferi istediklerini dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        Olmert: Umarım Netanyahu istifa eder
        Olmert: Umarım Netanyahu istifa eder
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        Yeni hedef Bailey!
        Yeni hedef Bailey!
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Habertürk Anasayfa