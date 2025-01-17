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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray Tyrone Wallace'ı transfer etti - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Tyrone Wallace'ı transfer etti

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 30 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Tyrone Wallace ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:23 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:23
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        G.Saray'a ABD'li oyun kurucu
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        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, kadrosunu tecrübeli basketbolcu Tyrone Wallace ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar 30 yaşındaki ABD'li oyun kurucu ile sezon sonuna dek anlaşma sağlandığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, Amerikalı oyun kurucu Tyrone Wallace ile 2024/25 sezonu sonuna kadar anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon ligimizde Türk Telekom forması ile izlediğimiz tecrübeli oyun kurucu Tyrone Wallace, bu sezon başında EuroLeague takımlarından Zalgiris Kaunas forması ile mücadele etmekteydi. Yeni transferimiz Tyrone Wallace'a sarı-kırmızılı renklerimize hoş geldin diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz" denildi.

        Kariyerinde sırasıyla Utah Jazz, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Paris Basketbol ve Türk Telekom'da oynayan Wallace, son olarak Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ta forma giydi.

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