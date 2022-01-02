Galatasaray Türk Telekom basketbol maçı için artık heyecan doruğa çıkmış durumda. Bu sezon play-offa kalmak ve şampiyon olmayı hedefleyen iki rakibin mücadelesi öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik.

GALATASARAY TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN?

ING Basketbol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesi olan Galatasaray Türk Telekom maçı bu akşam saat 18:00'de başlayacak.

GALATASARAY TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük bir merakla beklenen Galatasaray Türk Telekom basketbol maçı Tivibu Spor 2'den ve TRTSpor'dan canlı yayınlanacak.

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