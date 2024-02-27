Okan Buruk'tan Icardi ve Beşiktaş sözleri!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Liderliği geri aldıkları için mutlu olduğunu belirten Buruk, Icardi'ye verilen 1 maçlık ceza ve Beşiktaş derbisi hakkında da dikkat çeken sözler sarf etti.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 galip ayrıldıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:
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"Antalyaspor'un iyi oynadığını söylemiştik. Belki defansif zaafları olan bir takım. Ofansif olarak toplu oyunda iyiler. Ekstra iyi işler yaptılar. Bizim maç başlangıcımız düşüktü. Maç kaybettikten sonra yeni bir maça çıkmak zor oluyor. Eksiklerimiz var, birçok şeyimiz var. İstediğimiz gibi başlamadık. İlk golü bulduk, 2-0 yapsak çok başka maç olurdu. İkinci yarı penaltı ile maçı bitirebilirdik. İkinci yarı daha iyiydik. Son iki maçtaki sıkıntımız kaptırdığımız toplar. İlk yarı yediğimiz golden önce ortaya oynamayı denedik, rakip orayı kapattı. Sparta Prag maçında 3 golü top kaybı sonrası yedik. En büyük sıkıntımız yine geriden oyun kurarken top kayıpları."
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"BİR ŞAMPİYONLUK DAHA KAZANMAK İSTİYORUZ"
"Liderliği geri aldık, hedefimiz kazanarak devam etmek. Üç gün sonra kupa maçı sonra deplasmanda Beşiktaş derbisi var. İç sahada taraftarla çok güçlü şekilde oynuyoruz. Genel olarak galibiyet yüzdemiz çok fazla. Kazanmak için oynuyoruz. İki senedir Fenerbahçe ile çekişmemiz çok yakın geçiyor. İki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Son düzlüğe girdik. Galatasaray'ın son düzlükteki gücünü, bundan önceki kazandığı şampiyonlukları biliyoruz. İnşallah bir şampiyonluk daha kazanmak istiyoruz."
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KÖHN'E ÖVGÜ
"Derrick Köhn orijinal bir sol bek... Angelino'da hayal ettiğimiz buydu. Bekleri yüksek oynayan bir takımız. Derrick'te de bunu görüyoruz. Çok çabuk adapte oldu. Takım içerisine de çok çabuk girdi, herkesle kaynaştı. Çok sempatik. Sahadaki kadar, soyunma odasında da çok hızlı uyum sağladı. Bu güzel bir şey. Bu oyun da ona uyuyor. 2 maçtır çok iyi oynuyor. Keşke Avrupa'ya da yetiştirebilseydik. Sparta Prag maçında kulübeden oyuncu getirememiştik, bugün kulübeyi de kullanabildik."
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"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE OLMAZ"
"Maça saatler kala Icardi'nin ceza aldığını öğrendik. Tedbirsiz sevk edildiği halde oynayamayacağı söylendi. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmaz! Onunla maça hazırlandık, bu durum bizi etkiledi. Psikolojik olarak geriye itti."
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"ICARDI O HAREKETİ HATIRLAMIYOR"
"Ankaragücü maçının üstünden çok geçti. Montaj görüntüler çıktı. Daha sonra olduğu söylendi. Icardi'nin net olarak hatırladığı bir şey yok. Maçın içerisinde birçok oyuncuyla ilgili bu görüntüler çıkartılabilir. Icardi'nin bugüne kadar Türkiye'de böyle şeyleri yok. Sadece futboluyla ön plana çıkan biri. Oynamamak üzdü, onun için de sürpriz oldu. Bir sonraki maçta hazır hale gelecek. Hepimiz için sürpriz oldu. Maça Icardi ile çalıştık, bu kadar iyi oyuncunuzun dışarıda kalması maçın başında zorlayıcı bir unsurdu."
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"ZAHA'DAN BEKLENTİMİZ DAHA YÜKSEK"
"Wilfired Zaha'dan beklentimiz daha yüksek. O da oynamak istiyor, anlıyorum. Baştan başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Oyunun devamında kullandığımızda da bundan daha fazlasını bekliyoruz. Son maçlarda beklentimi karşılamadı. 11'de başladığında daha iyi hissetini söylüyor. Burada bir yarış var. Daha iyisini yaptığında formayı alacak."