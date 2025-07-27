Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Strasbourg'u 3-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedeflediklerini belirten Buruk, yeni transferlerin de takıma katılmasıyla sezona en iyi şekilde başlayacaklarını söyledi.

"Galatasaray taraftarları bizden Avrupa'da başarı bekliyor. Bizim de bu hayalimiz var. Şampiyonlar Ligi hayalimiz var. Sezona iyi başladık. İnşallah transferlerimizi de en doğru şekilde hızlıca bitirip, en hazır halde hem lige, hem Şampiyonlar Ligi'ne başlayacağız. Ligde taraftarlarımızı hep mutlu ediyoruz ama hepimizin Avrupa hayali var. Bu hayalin peşinden koşacağız"

"SANE GÜZEL BİR TAT BIRAKTI"

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Leroy Sane ile ilgili de konuşan Buruk, "Leroy Sané, ilk maçına çıktı. Oynadığı 20 dakikada ağızda güzel bir tat bıraktı. Lazio maçında daha fazla süre vermek istiyoruz. Onun da çok motivasyonu çok yüksek ve çok istekli. Arkadaşlarına çok hızlı uyum sağladı ve bu kalitede bir oyuncunun takımımızda olması çok önemli. Bugün Yunus ve Zaniolo sakatlıkları sebebiyle oynayamadı. Onlar da gelince daha geniş bir kadro olacağız. Osimhen'in gelmesini bekliyoruz. Icardi'nin de bir an önce iyileşip eski performansına dönmesini istiyoruz. Kaleci transferi konuşuyoruz ama Günay'ın performansından bahsetmemiz gerekiyor. Bugün yine bize çok fayda sağladı" ifadelerini kullandı.

"Bu sezon ilk defa çok kalabalık bir kadroyla kamp yaptık" diyen Buruk, sözlerini şöyle noktaladı: "Neredeyse üç tane takım çıkarttık. Kendi aramızda maçlar yapabildik. Bu yüzden kadroda hazır ve dinlenmiş oyuncu sayısı fazla. Ekibime de teşekkür etmem gerekiyor. Bütün hazırlık maçlarını yüksek fiziksel eforla oynadık. Top bizdeyken topu kullanmak için, rakipteyken kazanmak için hevesli oynadıkça daha da başarılı olacağız"