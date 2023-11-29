Galatasaray taraftarından Manchester United maçına özel koreografi!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı konuk ederken sarı-kırmızılı taraftarlardan dev maça özel koreografi geldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray ile Manchester United arasında RAMS Park’ta oynanan müsabaka öncesi sarı-kırmızılı taraftar özel koreografi yaptı.
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Taraftarlar kartonlarla 3 tribünü kapsayan bir koreografi gerçekleştirdi.
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Kartonlarda Kuzey tribününde 'Aslan', Güney tribününde ise 'Şampiyonlar Ligi Kupası' yer aldı.
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Doğu tribününde de kartonlarla İngilizce 'This is Sami Yen' ve 'Welcome to hell' yazıları yapıldı.
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