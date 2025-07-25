Galatasaray - Strasbourg maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da sürdüren sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında; Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etti. Dördüncü hazırlık maçında Fransa temsilcisi ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar, zorlu maç öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, " Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Strasbourg maçının tarihi ve saati...