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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?

        Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Fransa ekibi Strasbourg ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde, Galatasaray - Strasbourg karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Strasbourg maçı yayıncı kuruluşu...

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        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 23:18 Güncelleme: 25.07.2025 - 23:18
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        • 1

          Galatasaray - Strasbourg maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da sürdüren sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında; Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etti. Dördüncü hazırlık maçında Fransa temsilcisi ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar, zorlu maç öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, " Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Strasbourg maçının tarihi ve saati...

        • 2

          GALATASARAY - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray - Strasbourg hazırlık maçı 26 Temmuz Cumartesi günü saat 21:00'de oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY - STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

          Rams Park’ta oynanacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY LAZİO İLE KARŞILAŞACAK

          Galatasaray daha sonra 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya'nın Lazio takımını hazırlık müsabakasında konuk edecek.

        • 5

          Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.

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