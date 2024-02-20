Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        69
        Fenerbahçe
        FB
        67
        Trabzonspor
        TS
        43
        Beşiktaş
        BJK
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        32
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        29
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        28
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde Sparta Prag'ı ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadele 3-2 sonuçlandı. Mücadelenin sonuçlanmasının ardından gözler Generali Arena'da yapılacak rövanş maçına çevrildi. Peki, sporseverler tarafından merak edilen Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçı ne zaman, nerede ve saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 11:57 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmanda da Çek ekibine üstünlük kurup adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Peki, Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        • 2

          Geçtiğimiz hafta RAMS Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlanan ilk maçta goller 17. dakika Kerem Demirbay, 61. dakikada Dries Mertens ve 90+2. dakikada Icardi'den geldi. Sparta Prag'ın gollerini ise 47. dakikada Preciado ve 65. dakikada Kuchta kaydetti.

          Karşılaşmanın bitiminin ardından taraftarlar Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçıyla ilgili detayları merak ediyor. İşte, maçın tarihi ve saati...

          GALATASARAY- SPARTA PRAG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

          Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçı, 22 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'de başlayacak.

          Generali Arena'da oynanacak olan karşılaşma dijital platform EXXEN'den yayınlanacak.

        • 3

          NELSSON VE RYNES CEZALI

          Galatasaray'da Victor Nelsson maçın 62'nci dakikasında rakibine faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Nelsson'u son adam olarak değerlendirdi ve kırmızı kartla oyundan attı. Nelsson Perşembe günü oynanacak Galatasaray- Sparta Prag rövanşında, cezası nedeniyle sahada olmayacak.

          Sparta Prag forması giyen Rynes 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi bıraktı.

        • 4

          İKİ TAKIMDA ULUSAL LİGİNDE EN ÇOK KUPAYA SAHİP

          Galatasaray Trendyol Süper Lig'de kazandığı 23 şampiyonlukla en fazla kupaya sahip takım konumunda.

          Öte yandan Sparta Prag ise 1. Liga'yı 12 kez lider bitirerek kupayı en çok müzesine götüren takım olmuştur.

          Sparta Prag, 2013-14 sezonundan beri ligde şampiyon olamamıştır.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Habertürk Anasayfa