Galatasaray, Sivas deplasmanında

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray 13 puan topladı.
Demir Grup Sivasspor ise oynadığı 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 8 puan elde etti.
FALCAO YOK
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda Marcao ve Marcelo Saracchi'nin durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.
LUYINDAMA VE BELHANDA CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luyindama ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 9. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.
29. RANDEVU
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 28 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi.
Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivas'taki müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı.
SİVAS'TAKİ MAÇLAR
Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere bitti. Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 24 gol attı, kalesinde 27 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı. Sivasspor, rakibi karşısında evindeki son 4 lig maçını kaybetmedi.
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