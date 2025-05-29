Galatasaray, sezonun son maçına hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktiksel organizasyon çalışmaları yaptı.
Galatasaray-RAMS Başakşehir karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.