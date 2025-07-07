Galatasaray, Rıdvan Öncel'i açıkladı!

Galatasaray MCT Technic, Anadolu Efes forması giyen 28 yaşındaki oyuncu Rıdvan Öncel’i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada ‘Banvit altyapısında başlayan kariyerine, Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef, Darüşşafaka, EuroCup finali oynadığı Türk Telekom’a ve son olarak Anadolu Efes ile Türkiye’nin önde gelen kulüplerinde devam eden Rıdvan, artık yeniden sarı kırmızı renkler için ter dökecek. Tecrübeli oyun kurucumuza Galatasaray Ailesi’ne bir kez daha hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz’ ifadeleri kullanıldı.

REKLAM advertisement1

28 yaşındaki guard oyuncusu Rıdvan Öncel, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes formasıyla 32 maçta toplam 371 dakika süre almıştı.