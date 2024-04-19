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        Haberler Spor Futbol Galatasaray- Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Haberleri - Futbol Haberleri

        Galatasaray- Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig 33. hafta maçında Galatasaray- Pendikspor'u konuk ediyor. Lig'de zirvede yer alan sarı- kırmızılılar, Pendikspor engelini aşarak üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 10:58 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:58
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        • 1

          Galatasaray- Pendikspor ile RAMS Park'ta kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen sarı- kırmızılılar, Pendikspor maçını kazanarak ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını (maç fazlasıyla) dörde çıkarmak istiyor. Öte yandan Pendikspor zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarıp küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray- Pendikspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın tarihi ve yayın kanalı...

        • 2

          GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Galatasaray- Pendikspor maçı 21 Nisan Pazar 19.00'da başlayacak.

          RAMS Park'ta oynanacak olan maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 3

          GALATASARAY- PENDİKSPOR MUHTEMEL 11

          Galatasaray: Muslera, Aurier, Abdülkerim, Nelsson, Köhn, Torreira, K.Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

          Pendikspor: Erdem, Gökcan, Alpaslan, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Lusamba, Halil, N'diaye, Thiam, Umut

        • 4

          GALATASARAY SON DURUM

          Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, 87 puanla zirvede yer alıyor. Okan Buruk yönetiminde ligde oynadığı 16 iç saha maçının tamamını kazanan sarı- kırmızılılar, 42 kez fileleri sarsarken kalesindeki 12 gole engel olamadı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi attığı 19 gol ile takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor.

        • 5

          PENDİKSPOR SON DURUM

          Lig'de topladığı 30 puanla 19. sırada bulunan Pendikspor ise deplasmanda sadece 2 galibiyet aldı. Dış saha maçlarında 17 gol atan İbrahim Üzülmez'in öğrencileri kalesinde ise 35 gol gördü. Pendikspor'un Senegalli oyuncusu Thiam attığı 15 gol ile takımının skora en çok katkı sağlayan ismi olarak yer alıyor.

        • 6

          TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

          Fenerbahçe- Edın Dzeko : 20

          Galatasaray- Mauro Icardi: 19

          Sivasspor- Reı Manaj: 16

          Pendikspor- Thiam: 15

          Antalyaspor- Adam Buksa: 13

          Kasımpaşa- Aytaç Kara: 13

          Başakşehir- Krzysztof Pıatek: 13

          Kasımpaşa- Miguel Da Costa: 12

          Gaziantepspor- Denıs Dragus: 11

          Galatasaray- Kerem Aktürkoğlu: 11

          Konyaspor- Cikalleshi: 11

          Fenerbahçe- İrfan Can Kahveci: 10

          Fenerbahçe- Batshuayi: 10

          Beşiktaş- Semih Kılıçsoy: 10

          Trabzonspor- İbrahim Hassan: 10

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