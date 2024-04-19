Galatasaray- Pendikspor ile RAMS Park'ta kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen sarı- kırmızılılar, Pendikspor maçını kazanarak ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını (maç fazlasıyla) dörde çıkarmak istiyor. Öte yandan Pendikspor zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarıp küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray- Pendikspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın tarihi ve yayın kanalı...