Galatasaray pazartesi gaza basacak

Öte yandan sezon başında GZT Giresunspor'a kiralık olarak giden Okan Kocuk'un sarı kırmızılı takıma dönüp dönmeyeceğiyle ilgili ise Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray yönetiminden herhangi bir temas olmadığını söyledi.