Galatasaray Manchester United maçında rus ruleti! Cimbom umutlarını Kopenhag'a taşıdı
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı İngiliz devi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı ve tur atlama umutlarını grubundaki son maçı olan Kopenhag deplasmanına taşıdı. İşte, sarı kırmızılıların Manchester United maçındaki oyununa dair yorumlar...
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UEFA Şampiyolar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu yolunda dün akşam İngiliz temsilcisi Manchester United karşısında 2 kez 2 farklı geriye düşmesin rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve tur umutlarını Danimarka'ya taşıdı. İşte, maçta dikkat çeken notlar...
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CİMBOM BİR KEZ DAHA MAÇA GERİDE BAŞLADI
Manchester United karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Galatasaray, dakikalar 18'i gösterdiğinde 2-0 geriye düştü. Bu sezon devler liginde çıktığı tüm maçlarda ilk golü kalesinde gören sarı kırmızılılar, üst üste 5. kez aynı senoryayla karşı karşıya kaldı.
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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki oyun ezberiyle karşılaşmaya hücumda baskıyla başlayan Cimbom, Manchester United'ın geriden başlattığı hızlı hücumları savunmakta zorluk çekti. Sarı kırmızılı temsilcimiz, ilk 20 dakikada kalesinde 4 önemli pozisyonla karşılaştı.
Alanyaspor karşısında sakatlanan ve mücadelede forma giyemeyen Davinson Sanchez'in eksikliğini hisseden Galatasaray, orta sahada Kaan Ayhan'ın yerine forma giyen Ndombele'den beklediği katkıyı alamadı. Sol bekte Angelino ve Icardi'nin arkasında ilk 11 şansı bulan Mertens de sarı kırmızılılarda aksayan isimler olarak göze çarptı.
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ZIYECH MAÇI ÇEVİREN İSİM OLDU
18 dakikada 2-0 geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan Cimbom, 5. maçında 4. kez rakibini yakalamayı başardı. Chelsea'den kiralanan Faslı yıldız Hakim Ziyech ile 29. dakikada skoru 2-1'e getiren Avrupa Fatihi, Icardi'nin kıl payı farkla sayılmayan ofsayt golü ve Kaan Ayhan'ın karşı karşıya kaçırdığı gollerle 2-2'nin kıyısından döndü.
Yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Cimbom, United'ın McTominay ile bulduğu 3. golle bir kez daha sarsıldı. Söz konusu golden 5 dakika sonra 2 değişiklik yapan sarı kırmızılılar önce Ziyech'in 2. golü ardından Ziyech'in asistinde Kerem Aktürkoğlu'nun muhteşem golüyle rakibini yakalamayı başardı.
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OYUN RUS RULETİNE DÖNDÜ
Dakikalar ilerledikçe temsilcimizde yorgunluk belirtileri baş gösterdi ve rakibinin orta sahayı hızlı geçmesine çözüm bulamadı. Bu dakikalarda Zaha ile kritik 2 pozisyon yakalayan ancan değerlendiremeyen Cimbom, adeta bir Rus Ruleti'ne dönen oyunda rakibine 4 önemli pozison verdi.
Galatasaray, İstanbul'a 7 önemli oyuncusundan yoksun gelen Manchester United'la berabere kalarak önemli bir fırsatı elinden kaçırdı ve Kopenhag'ın Münih deplasmanından aldığı 1 puan nedeniyle haftayı 3. sırada kapattı. Temsilcimiz son maçında, son 16'ya kalabilmek için Danimarka ekibini deplasmanda mağlup etmek zorunda.