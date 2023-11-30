ZIYECH MAÇI ÇEVİREN İSİM OLDU



18 dakikada 2-0 geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan Cimbom, 5. maçında 4. kez rakibini yakalamayı başardı. Chelsea'den kiralanan Faslı yıldız Hakim Ziyech ile 29. dakikada skoru 2-1'e getiren Avrupa Fatihi, Icardi'nin kıl payı farkla sayılmayan ofsayt golü ve Kaan Ayhan'ın karşı karşıya kaçırdığı gollerle 2-2'nin kıyısından döndü.



Yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Cimbom, United'ın McTominay ile bulduğu 3. golle bir kez daha sarsıldı. Söz konusu golden 5 dakika sonra 2 değişiklik yapan sarı kırmızılılar önce Ziyech'in 2. golü ardından Ziyech'in asistinde Kerem Aktürkoğlu'nun muhteşem golüyle rakibini yakalamayı başardı.