Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        34
        Galatasaray
        GS
        34
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        23
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        16
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Manchester United maçında rus ruleti! Galatasaray Manchester maçı yorumu Habertürk - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Manchester United maçında rus ruleti! Cimbom umutlarını Kopenhag'a taşıdı

        UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı İngiliz devi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı ve tur atlama umutlarını grubundaki son maçı olan Kopenhag deplasmanına taşıdı. İşte, sarı kırmızılıların Manchester United maçındaki oyununa dair yorumlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 17:55 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Şampiyolar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu yolunda dün akşam İngiliz temsilcisi Manchester United karşısında 2 kez 2 farklı geriye düşmesin rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve tur umutlarını Danimarka'ya taşıdı. İşte, maçta dikkat çeken notlar...

        • 2

          CİMBOM BİR KEZ DAHA MAÇA GERİDE BAŞLADI

          Manchester United karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Galatasaray, dakikalar 18'i gösterdiğinde 2-0 geriye düştü. Bu sezon devler liginde çıktığı tüm maçlarda ilk golü kalesinde gören sarı kırmızılılar, üst üste 5. kez aynı senoryayla karşı karşıya kaldı.

        • 3

          Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki oyun ezberiyle karşılaşmaya hücumda baskıyla başlayan Cimbom, Manchester United'ın geriden başlattığı hızlı hücumları savunmakta zorluk çekti. Sarı kırmızılı temsilcimiz, ilk 20 dakikada kalesinde 4 önemli pozisyonla karşılaştı.

          Alanyaspor karşısında sakatlanan ve mücadelede forma giyemeyen Davinson Sanchez'in eksikliğini hisseden Galatasaray, orta sahada Kaan Ayhan'ın yerine forma giyen Ndombele'den beklediği katkıyı alamadı. Sol bekte Angelino ve Icardi'nin arkasında ilk 11 şansı bulan Mertens de sarı kırmızılılarda aksayan isimler olarak göze çarptı.

        • 4

          ZIYECH MAÇI ÇEVİREN İSİM OLDU

          18 dakikada 2-0 geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan Cimbom, 5. maçında 4. kez rakibini yakalamayı başardı. Chelsea'den kiralanan Faslı yıldız Hakim Ziyech ile 29. dakikada skoru 2-1'e getiren Avrupa Fatihi, Icardi'nin kıl payı farkla sayılmayan ofsayt golü ve Kaan Ayhan'ın karşı karşıya kaçırdığı gollerle 2-2'nin kıyısından döndü.

          Yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Cimbom, United'ın McTominay ile bulduğu 3. golle bir kez daha sarsıldı. Söz konusu golden 5 dakika sonra 2 değişiklik yapan sarı kırmızılılar önce Ziyech'in 2. golü ardından Ziyech'in asistinde Kerem Aktürkoğlu'nun muhteşem golüyle rakibini yakalamayı başardı.

        • 5

          OYUN RUS RULETİNE DÖNDÜ

          Dakikalar ilerledikçe temsilcimizde yorgunluk belirtileri baş gösterdi ve rakibinin orta sahayı hızlı geçmesine çözüm bulamadı. Bu dakikalarda Zaha ile kritik 2 pozisyon yakalayan ancan değerlendiremeyen Cimbom, adeta bir Rus Ruleti'ne dönen oyunda rakibine 4 önemli pozison verdi.

          Galatasaray, İstanbul'a 7 önemli oyuncusundan yoksun gelen Manchester United'la berabere kalarak önemli bir fırsatı elinden kaçırdı ve Kopenhag'ın Münih deplasmanından aldığı 1 puan nedeniyle haftayı 3. sırada kapattı. Temsilcimiz son maçında, son 16'ya kalabilmek için Danimarka ekibini deplasmanda mağlup etmek zorunda.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        Efsaneler yarışıyor!
        Efsaneler yarışıyor!
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Habertürk Anasayfa