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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Okan Buruk'un Manchester 11'i - Futbol Haberleri

        Galatasaray -Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Buruk'un Manchester 11'i

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçında sahasında Manchester United'ı konuk ediyor. A Grubu'nda 4 puanla 3. sırada yer alan temsilcimiz, 3 puanla son sırada yer alan İngiliz devi ile son 16 turuna kalmak için çok ktirik bir randevuya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek. Peki Galatasaray - Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:51
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

        • 2

          RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

        • 3

          A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

        • 4

          Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.

        • 5

          Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

        • 6

          Galatasaray, taraftarı önünde Manchhester United'ı mağlup etmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak. "Cimbom" son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

        • 7

          MANU'DA KRİTİK EKSİKLER

          Manchester United, İstanbul'da 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

          İngiliz temsilcisinde, kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

          Sakatlığı bulunan Rasmus Hojlund'un ise oynayabilecek duruma geldiği bildirildi.

        • 8

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