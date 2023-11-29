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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Manchester United maçı öncesi İngiltere'nin gündemi İstanbul: "Cehenneme hoşgeldiniz" - Galatasaray Haberleri

        İngiltere'nin gündemi İstanbul: "Cehenneme hoşgeldiniz"

        Bu akşam İstanbul'da Galatasaray'ın konuğu olacak Manchester United'da gündem 'cehennem' İngiliz basını, 1993 yılında İstanbul'da "Cehenneme hoşgeldiniz" anlamındaki "Welcome to Hell" sloganlarını hatırlattı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 11:06 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:06
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. İngiltere de dev maç öncesinde gözlerini İstanbul'a çevirdi. İngiliz basını, Galatasaray ile Manchester United arasında 1993 yılında oynanan maçı hatırlatan haberler yaptı.

        • 2

          İngiliz takımları arasında en çok karşılaştığı rakip olan Manchester United'ı 1993-94 sezonunda ağırlayan sarı-kırmızılılar 3-3 biten müsabakanın rövanşında 0-0'lık skorla adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başarmıştı.

        • 3

          1993'teki müsabaka öncesinde İstanbul'da neredeyse hayatı durduran Galatasaray taraftarı, İngiliz ekibinin kafilesini havalimanında 'Cehenneme hoş geldiniz' pankartlarıyla karşılamış ve bu olaylar hafızalara kazınmıştı.

        • 4

          Manchester United'ı yine Şampiyonlar Ligi'nde bu kez 2012'de konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibine Burak Yılmaz'ın golüyle üstünlük kurarken tribünlerdeki görsel şölen de gündeme oturmuştu.

        • 5

          Galatasaray taraftarı dört bir tribünde birden yaktıkları meşalelerle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni yine 'cehenneme' çevirirken İngilizlerin gündemi de bu akşam oynanacak atmosfer oldu.

        • 6

          50 binin üzerinde Galatasaray taraftarının takip edeceği müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılan İngiliz gazeteciler, atmosfer soruları yöneltirken Muslera'nın yanıtı da İngiltere'de gündem oldu.

        • 7

          Fernando Muslera, bir İngiliz basın mensubunun yarın Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosferi sorması üzerine, "Daha önce burada bulunmadıysanız sadece keyfini çıkartın." ifadelerini kullandı.

        • 8

          Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, "Her stadın farklı bir atmosferi var. Taraftarımız bizim 12. adamımız. Bunu uzun zamandır söylüyorum ve inandığım şey bu." diyerek sözlerini tamamladı.

        • 9

          Dış basında Sarı-Kırmızılılar ile ilgili özetle şu ifadeler yer aldı:

          "Galatasaray taraftarlarının, 30 yıl önce United'ı selamlayan ses duvarını 52.600 kapasiteli RAMS Park'ta taklit edebileceklerine şüphe yok"

        • 10

          "Bu deplasman, Avrupa futbolunun en zorlu görevlerinden biri. Manchester United 30 yıl sonra, Türk takımıyla bir başka ölüm kalım mücadelesi için 'cehenneme' dönecek."

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