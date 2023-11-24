Galatasaray Manchester United maçı için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Devler liginde 5. haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, mutlak 3 puan hedefiyle İngiliz ekibinin karşısına çıkacak. İşte, Galatasaray Manchester United maçı ile ilgili bilgiler...