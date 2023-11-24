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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Manchester United maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? GS Manchester bilet fiyatları... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Manchester United maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz devi Manchester United'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Son 16 turu yolunda hayati önem taşıyan zorlu mücadelenin günü, başlama saati ve sarı kırmızılı ekibimizin muhtemel ilk 11'ine dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Galatasaray Manchester United maçına dair detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:39
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        • 1

          Galatasaray Manchester United maçı için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Devler liginde 5. haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, mutlak 3 puan hedefiyle İngiliz ekibinin karşısına çıkacak. İşte, Galatasaray Manchester United maçı ile ilgili bilgiler...

        • 2

          GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray Manchester United A Grubu 5. maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20:45'de oynanacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

          GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI BİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

          1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)

          2- Kopenhag / 4 Puan (-1 av)

          3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)

          4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)

        • 4

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

          Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Ziyech, Icardi

        • 5

          GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United (20:45)

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray (23:00)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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