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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Söz konusu turnuvada ülkemizi başarıyla temsil eden Galatasaray, bu kez sahasında İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Kısa bir sürenin kaldığı zorlu mücadeleye dair sarı kırmızılı taraftarlar; Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 01:39 Güncelleme: 13.11.2023 - 01:39
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        • 1

          Galatasaray Manchester United için artık nefesler tutulmuş durumda. Milli ara sonrası oynanacak zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, rakibini mağlup etmesi halinde gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalayacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Galatasaray Manchester United karşılaşması hakkında detaylar...

        • 2

          GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray Manchester United A Grubu 5. maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20:45'de oynanacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

          Mücadelenin biletleri ise henüz satışa sunulmadı.

        • 3

          ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

          1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)

          2- Kopenhag / 4 Puan (-1 av)

          3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)

          4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)

        • 4

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

          Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi

        • 5

          GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United (20:45)

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray (23:00)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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