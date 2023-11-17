Galatasaray Manchester United maçı biletleri ne zaman çıkacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 5. hafta maçında İngiliz devi Manchester United'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Grubunda 4 puanla 3. sırada yer alan sarı kırmızılı ekibimiz, rakibini mağlup ederek bir üst tura yükselmek adına avantajı eline geçirmek istiyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Galatasaray Manchester United maçı ile ilgili bilgiler...
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Galatasaray Manchester United için artık heyecanlı bekleyiş durumda. Hafta itibariyle başlayan milli ara sonrası oynanacak zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, hem bir üst tur hem de rakibine karşı avantajı elde etmek için sahaya çıkacak. İşte, geri sayımın başladığı Galatasaray Manchester United karşılaşması hakkında ayrıntılar...
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GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Manchester United A Grubu 5. maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20:45'de oynanacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
Mücadelenin biletleri ise henüz satışa sunulmadı.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)
2- Kopenhag / 4 Puan (-1 av)
3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)
4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi
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GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United (20:45)
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray (23:00)