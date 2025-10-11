Galatasaray Lisesi anı defterine Dursun Özbek'i duygulandıran teşekkür yazısı

Atatürk’ün yanı sıra bazı devlet büyüklerinin de imzasının yer aldığı Galatasaray Lisesi anı defterine Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu’nun kararı ve ortak önerisiyle Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’e hitaben yazılan bir teşekkür yazısı hazırlandı.

Teşekkür yazısında şu satırlara yer verildi:

“Sayın Dursun Aydın Özbek

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı

Başkanlığınız süresince hayata geçirdiğiniz değerli çalışmalar, Galatasaray Spor Kulübü’nün ve Camiamızın, hem ülkemizde hem de uluslararası alanda itibarını ve gücünü arttırmıştır. Sahadaki zaferlerin yanı sıra, kulübümüzün geleceğini teminat altına alan, tesisleşmeye yönelik projelerinizle de tarihimizde müstesna bir yer edindiniz.

Futbol Takımımızın beşinci yıldızla taçlanan 25. şampiyonluğu; Camiamızın tarihine altın harflerle yazılmış bir destan, özverili çalışmalarınız ve azminizle şekillenen bu dönemin de unutulmaz simgesi olmuştur. Bu büyük gurur, nesiller boyu her Galatasaraylının kalbinde minnetle ve coşkuyla hatırlanacaktır.

Kulübümüze kattığınız güç, Camiamıza verdiğiniz destek ve sergilediğiniz örnek liderlik için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu olarak, bu satırları sonsuz sevgi ve derin saygıyla anı defterine kaydediyoruz”

DURSUN ÖZBEK: DUYGUSAL BİR AN YAŞADIM Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi anı defterinin kıymetli olduğunu söyleyerek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün burada ziyareti sırasında imzaladığı bir defter. Büyük devlet başkanlarının mektebimizi ziyaret ettiği zaman imzaladığı bir defterdir. Aynı zamanda Galatasaray'a hizmet etmiş büyüklerimizin imzaladığı bir defterdir. Galatasaray İşbirliği Kurulu ve Galatasaray camiasının, Galatasaray'a verdiğim hizmetlerden dolayı bana hitaben yazdığı mektup vardı. Mektubun bir suretini de bana verdiler. Ziyadesiyle memnun oldum. Duygusal bir an yaşadım. Çünkü bu okuldan mezunum. İnsanın hayatında önemli günler var; ailesini kurduğu gün, çocuklarının olduğu gün. Bu mektubu bunların arasına katacağım. Galatasaray'a hizmetin ne kadar değerli olduğunu, hizmeti verdiğiniz zaman da Galatasaray camiasındaki size olan ilginin, sevginin karşılığını görüyorum. İyi ki bu mektepten mezun olmuşum. İyi ki ailem Galatasaray sevdalısı." diye konuştu.