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Galatasaray - Lazio maçı yazar yorumları

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray - Lazio maçını yorumladı

17.09.2021 - 10:12 | Güncelleme: FUTBOL

  • ŞANSAL BÜYÜKA

    Lazio, maç erken saatte oynanmasına rağmen, oyunu yavaşlatarak, orta sahada top yaparak, bir anlamda “ninni” söyleyerek Galatasaray‘ı uyutmaya çalıştı. Ama bu ilkel futbol anlayışını sürdürürken “eli ayağına” dolaştı. Savunmanın ayağından çıkan topla asist yaptı, kaleci Strakosha, elleriyle topu kendi kalesine attı. Futbolun isyanıydı bu...

  • Umarım bu maç, bu galibiyet, özellikle son yılları uyuyarak geçiren Galatasaray‘ın Avrupa kupalarında yeniden ayağa kalkışı olur. Galatasaray’ın, Fatih Terim‘in, bu ülkenin Avrupa kupalarında kazanmaya o kadar çok özlemi, o kadar çok ihtiyacı var ki... İlk adımı attık. Haydi, güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar...

     

  • ÖMER ÜRÜNDÜL

    Galatasaray, ikili mücadelelerde çok istekliydi. İlk yarının aksine ofansif girişimlere daha fazla ağırlık verilmesi isteniyordu. Bu arada Lazio Teknik Direktörü Sarri büyük bir hata yaparak etkili hücumcusu Immobile'yi dışarıya aldı. Bu, Galatasaray'ı zihinsel açıdan daha da rahatlattı. 

  • Hücum girişimleri arttı, Kerem çok önemli bir pozisyonda ikiye birde ayağından topu açarak bomboş arkadaşına pas verme şansını yitirdi. Ancak futbol çok ilginç bir oyun. Lazio kalecisi Strakosha adeta yoktan bir gol var etti ve takımının geriye düşmesine neden oldu. Çok kritik bir anda gelen bu gol G.Saray için büyük bir moral motivasyon oldu.

     

  • Yorgunluğa rağmen son bölümde ikili mücadelelerdeki direnç devam etti. Galatasaray, takım halinde topun arkasına geçerek alan daraltıp rakibe pozisyon imkânı vermiyordu. Sonuçta da mutlu sona ulaşıldı ve çok önemli bir rakip karşısında gruba üç puanla başlandı.

     

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