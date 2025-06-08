Galatasaray'la anılıyordu: Al-Hilal'dan Bernardo Silva'ya teklif!

Galatasaray'da sezonun sona ermesi ile birlikte Victor Osimhen için kıran kırana bir düello başladı.

Nijeryalı oyuncunun transferinde Al-Hilal ile yarışan Cimbom, bütün imkanlarını seferber etmişken Suudi ekibinden flaş bir hamle geldi.

REKLAM advertisement1

SILVA İÇİN DEVREDELER! Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Bernardo Silva için sürpriz bir takım devreye girdi. Foot Mercato'nun haberine göre; Portekizli yıldız için Al-Hilal'in transfer listesinin başına yazdığı belirtildi.

Henüz resmi bir teklifle Manchester City kapısını çalmayan Al-Hilal, Victor Osimhen transferini resmiyete kavuşturduktan sonra Silva'yı da kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Manchester City ile 49 resmi maçta mücadele eden Bernardo Silva, 5 gol ve 4 asist yaptı.