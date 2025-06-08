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        Haberler Spor Futbol Galatasaray'la anılıyordu: Al-Hilal'dan Bernardo Silva'ya teklif! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'la anılıyordu: Al-Hilal'dan Bernardo Silva'ya teklif!

        Victor Osimhen transferinde Galatasaray'ın en büyük rakibi olan Al-Hilal'den flaş bir hamle geldi. Suudi ekibi bu kez sarı kırmızılıların listesindeki Bernardo Silva için harekete geçti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 12:24 Güncelleme: 08.06.2025 - 12:24
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        Al-Hilal'dan Bernardo Silva'ya teklif!
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        Galatasaray'da sezonun sona ermesi ile birlikte Victor Osimhen için kıran kırana bir düello başladı.

        Nijeryalı oyuncunun transferinde Al-Hilal ile yarışan Cimbom, bütün imkanlarını seferber etmişken Suudi ekibinden flaş bir hamle geldi.

        SILVA İÇİN DEVREDELER!

        Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Bernardo Silva için sürpriz bir takım devreye girdi.

        Foot Mercato'nun haberine göre; Portekizli yıldız için Al-Hilal'in transfer listesinin başına yazdığı belirtildi.

        Henüz resmi bir teklifle Manchester City kapısını çalmayan Al-Hilal, Victor Osimhen transferini resmiyete kavuşturduktan sonra Silva'yı da kadrosuna katmak istiyor.

        Bu sezon Manchester City ile 49 resmi maçta mücadele eden Bernardo Silva, 5 gol ve 4 asist yaptı.

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