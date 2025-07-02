Galatasaray'dan ayrılan Kerem Demirbay Eyüpspor'da!

Galatasaray, 2023-2024 sezonundan beri takımda bulunan Kerem Demirbay'a veda etti.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deneyimli oyuncuya teşekkür edildi.

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İşte açıklamanın tamamı:

Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer "Dayı"… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer “Dayı”… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.



Yolun açık olsun! 💛❤️ pic.twitter.com/K9lZveh0S8 — #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) July 2, 2025

EYÜPSPOR'LA ANLAŞTI

32 yaşındaki oyuncunun yeni adresi ise bir başka Süper Lig takımı Eyüpspor oldu.

FATİH KULAKSIZ: HER İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLI OLSUN

İmza sonrası konuşan asbaşkan Fatih Kulaksız, "Öncelikle Kerem Demirbay transferinin gerçekleşmesinde bizlere kolaylık sağlayan Galatasaray Kulübü’ne ve Sayın Dursun Özbek’e teşekkür ediyoruz. Kerem, hem Almanya’da hem de Türkiye’de önemli kulüplerde forma giymiş, uluslararası tecrübesi yüksek, kaliteli bir oyuncu. Kerem buraya büyük bir istek ve heyecanla geldi. Sahada göstereceği katkı ve tecrübesiyle takımımıza önemli artılar kazandıracağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

KEREM DEMİRBAY: GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM

Kerem Demirbay ise, "ikas Eyüpspor’a geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Burada olmak benim için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada en iyi performansımı göstermek, kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olmak için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Kerem Demirbay!💜💛



ikas Eyüpspor’umuz, Kerem Demirbay’ın transferi için kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı.



Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: "Öncelikle Kerem Demirbay transferinin gerçekleşmesinde bizlere kolaylık sağlayan Galatasaray Kulübü’ne ve… pic.twitter.com/I9lJqJRACs — ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) July 2, 2025