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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray-Kasımpaşa maçında Zaha'nın ikinci golünden önce penaltı var mı? - Kasımpaşa Haberleri

        Galatasaray-Kasımpaşa maçında Zaha'nın ikinci golünden önce penaltı var mı?

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından beIN Trio ekibi ve hakem otoriteleri, hakem Arda Kardeşler'in kararlarını değerlendirdi. İşte tartışmalı pozisyonlar için yapılan yorumlar...

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        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 11:49 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:50
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        • 1

          SORU: Lucas Torreira'nın 15. saniyedeki hareketine kart çıkar mıydı?

          Deniz Çoban: Kontrolsüz bir faul. 15. saniyede ama sarı kart olmalıydı.

          Bülent Yıldırım: Net sarı kart.

          Bahattin Duran: Dirseğini rakibin yüzüne kaldırıyor, sarı kart.

        • 2

          SORU: 45. saniyedeki ofsayt bayrağı doğru mu?

          Deniz Çoban: Bayrak zamanlamasında bence sorun yoktu. Yardımcı bayrak kaldırdıysa, orta hakem erken düdük çalmalıydı. Gol olsa, sorun olurdu.

          Bülent Yıldırım: Yardımcının yeri itibariyle kararı eleştirme şansım yok. Bahattin Duran ise ince, şüpheli durumlarda beklemek daha faydalı diyor.

          Bahattin Duran: Burada kritik bir karar var, devam etmeliydi oyun. VAR zaten müdahale ederdi.

        • 3

          SORU: Mamadou Fall yerde kaldı, penaltı var mı?

          Deniz Çoban: Mamadou Fall topa vuruyor, Victor Nelsson da topa doğru gidiyor. Pozisyon bitmiş, temas var. Aklıma temas gelmez.

          Bülent Yıldırım: Nelsson'un hamlesi Fall'ın topa vurmasını engellemiyor. O yok. To döndükten sonra Fall'ın oynama şansı ortadan kayboldsa, penaltı olur ama o da yok. Nelsson kontrolsüz gelip uçsa yine penaltı olabilirdi. Ama bu örnekler burada yok. Devam doğru.

          Bahattin Duran: Burada penaltı akla gelmez. Topa vursa, top dönse ve Nelsson gelip rakibini süpürse faul.

        • 4

          SORU: Zaha'nın Gomis'e müdahalesi var mı?

          Deniz Çoban: Bu bir faul. Hakem ve yardımcı için zor faul. Yardımcı için ölü nokta. Hakem de topu takip etmiş olabilir. Bunu hakem yakalayabilirdi ama hissedememiş olabilir. Faul ama kart gerekmez.

          Bülent Yıldırım: Yardımcı hakemler sollarına konsantre olamaz. Topa konsantreler. Faul kaçmış.

          Bahattin Duran: Yalnızca faul.

        • 5

          SORU: Gol öncesi Zaha'nın Gomis'e müdahalesi var mı?

          Deniz Çoban: Faule benzeyen bir şey yok. Oyuncu dengesini kaybediyor.

          Bülent Yıldırım: Top ayağından sekince Gomis denge kaybetti. Bir faul yok.

          Bahattin Duran: Bir müdahale yok. Arda Kardeşler'in önünde oldu. Gördü ve pozisyona hakim.

        • 6

          SORU: Aytaç'ın frikiğinde Torreira elle mi oynuyor?

          Deniz Çoban: Top Torreira'nın eline geliyor ama eller kapalı vücudunu koruyor. Penaltı yok. UEFA eğitim paketinde bu hareket ihlal değil.

          Bülent Yıldırım: Hakemin yeri çok iyi. Olayın karşısında ve tam olarak temas noktasını görüyor. İhlal olmadığını biliyor.

          Bahattin Duran: Kol, vücuda yapışıksa ihlal yok. Ancak el yüzü korumaya giderse ihlal! UEFA böyle diyor. Dışa açarsanız eli ihlal.

        • 7

          SORU: Zaha'nın ikinci golünden önce Kasımpaşa lehine penaltı var mı?

          Deniz Çoban: Nelsson'un eliyle bir ihaleli yok. Diz darbesi de oyuncuyu etkilemez. Devam kararı doğru.

          Bülent Yıldırım: Gomis'in dizlerinin bağı çözülmüş. Etkili bir itme ve tutma yok. Devam kararı doğru. İhlal görmüyorum.

          Bahattin Duran: Nelsson'un Gomis'e eliyle müdahalesinde ihlal yok. Diz temasında bu derece düşmez oyuncu. Kasımpaşalı oyuncu kendini çok kolay yere bıraktı. Penaltıyı gerektirecek müdahale yok. Pozisyon başlangıcında Gomis ofsayt da olabilir. Penaltı şüphesi olsa, ona da bakacaklardı.

        • 8

          SORU: Muslera ile Mamadou Fall'ın pozisyonunda bir şey var mı?

          Deniz Çoban: Muslera'ya geçmiş olsun. Pozisyon temiz.

          Bülent Yıldırım: Pozisyonda bir şey yok.

          Bahattin Duran: Muslera topla oynuyor, sonrasında pozisyon icabı Mamadou Fall'ın dizi Muslera'ya çarpıyor.

        • 9

          SORU: Abdülkerim ile Winck arasındaki gerginlik sonrası kartlar doğru mu?

          Deniz Çoban: Sarılar doğru. Dördüncü hakem ve yardımcı hakem çok fazla oyuncuların içine giriyor. Burası hata.

          Bülent Yıldırım: Çıkan kartlar doğru.

          Bahattin Duran: Doğru kartlar.

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