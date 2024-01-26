Galatasaray-İstanbulspor maçında gol iptalleri ve penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

SORU: İstanbulspor'un ikinci golünün iptal edilmesi ve Galatasaray lehine penaltı verilmesi doğru mu?

Deniz Çoban: Lucas Torreira elini koyuyor ama etki de önemlidir. İstanbulsporlu oyuncunun iki ayağı yerde, bu el etkilemez. Sıçramış olsa etkiler. Bu hareket, bence etkileyecek hareket değil. Gol iptali ve penaltı doğru.

Bülent Yıldırım: Lucas Torreira'nın eli etkili bir itme ve çekme değil. İstanbulsporlu oyuncu öne atladı, parmakla topa dokundu. Gol iptali ve faul doğru.