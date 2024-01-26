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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-İstanbulspor maçında gol iptalleri ve penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-İstanbulspor maçında gol iptalleri ve penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Mücadelede Galatasaray'ın 1 golü ise ofsayt, İstanbulspor'un 1 golü ise pozisyon öncesi elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın ardından beIN Trio ekibi ve eski hakemler, hakem Bahattin Şimşek'in kararlarını değerlendirdi. İşte tartışmalı pozisyonlar için yapılan yorumlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 09:09 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:09
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        • 1

          SORU: Tete'nin rakibine yaptığı hareket faul mü?

          Deniz Çoban: Faul var, kontrolsüz hareket. Sarı kart gerekmez.

          Bülent Yıldırım: UEFA'ya göre bu tarz omuzla bile rakibine vursanız, sarı kart. Hakem görmedi. Maçın başı... Ben eleştirmem.

          Bahattin Duran: Net bir faul. Net sarı kart diyemiyorum, kolunu açmıyor. Bahattin Şimşek, Tete'yi şidddetli bir şekilde uyarmalıydı.

        • 2

          SORU: Simon Deli yerde kaldı, Lucas Torreira'ya kart gerekir mi?

          Deniz Çoban: Faul var, kart da çıkabilirdi.

          Bülent Yıldırım: Lucas Torreira sol elini, rakibin yüzüne vurdu. Hakem görse, sarı kart.

          Bahattin Duran: Faul ve sarı kart olmalıydı.

        • 3

          SORU: Dries Mertens'e müdahalede faul var mı?

          Deniz Çoban: Sadece faul, fazlası olmaz.

          Bülent Yıldırım: Pozisyon faul, hakem avantaj göstermedi.

          Bahattin Duran: Faul. Hakem avantaj işareti yapmadı.

        • 4

          SORU: İstanbulspor'un ikinci golünün iptal edilmesi ve Galatasaray lehine penaltı verilmesi doğru mu?

          Deniz Çoban: Lucas Torreira elini koyuyor ama etki de önemlidir. İstanbulsporlu oyuncunun iki ayağı yerde, bu el etkilemez. Sıçramış olsa etkiler. Bu hareket, bence etkileyecek hareket değil. Gol iptali ve penaltı doğru.

          Bülent Yıldırım: Lucas Torreira'nın eli etkili bir itme ve çekme değil. İstanbulsporlu oyuncu öne atladı, parmakla topa dokundu. Gol iptali ve faul doğru.

        • 5

          Bahattin Duran: Gol iptali bence de doğru. Lucas Torreira'nın hafif itmesi var. Oyuncu eli hissettiği anda biraz abartmak için elini doğal olmayan şekle getirdi ama top o ele geldi. İsmail Yüksek'in pozisyonu vardı, faul olmuştu. Maçın genelini etkilemedi dedik ama o pozisyon gol oldu. Siz de Bahattin Şimşek'i Galatasaray maçına verdiniz. Orada faul yok dedim, burada da yok diyorum. Bahattin Şimşek'in ismini yıprattınız şimdi.

        • 6

          SORU: İstanbulspor'un 42. dakikada penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

          Bülent Yıldırım: Lucas Torreira topa vuruyor, penaltı yok.

          Bahattin Duran: Penaltı yok.

          Deniz Çoban: Ben de penaltı olmadığını düşünüyorum.

        • 7

          SORU: Dries Mertens'e yapılan faulde sarı kart olur mu?

          Deniz Çoban: Sarı kart olmalıydı.

          Bülent Yıldırım: Hakemin görmesi çok zor. Sarı olmalı.

          Bahattin Duran: Sarı kart çıkmalıydı.

        • 8

          SORU: Victor Nelsson'un hareketinde faul var mı?

          Deniz Çoban: Dördüncü ve yardımcı hakem yardım edebilirdi.

          Bülent Yıldırım: Burada faul var.

          Bahattin Duran: Net bir faul.

        • 9

          SORU: Maçın 67. dakikasında elle oynama var mı? Sonrasında frikik kullanıldı ve gol oldu. Ardından gol, VAR yardımıyla ofsayt gerekçe gösterilerek iptal edildi. Kararlar doğru mu?

          Deniz Çoban: Elle oynama yok. Yardımcı hakemden hatalı karar. Golün iptalinde VAR doğru müdahale etti.

        • 10

          Bahattin Duran: Burada elle oynamadan bahsedemeyiz. Devamında top gol oldu. Mauro Icardi'ye bu top rakibinden bilerek oynayarak gelse, Icardi ofsayt olmaz. Kalecinin hamlesi kurtarmadır. Ve ofsaytta biri varsa, ofsayt olur. Kaleci topa dokundu, top İstanbulsporl uoyuncuya geldi. Ancak bilerek kontrollü oynamadı, bu da bir sekmeydi. Top sonra Icardi'ye geldi. VAR doğru şekilde hakemi davet etti. Gol iptali doğruydu.

          Bülent Yıldırım: Elle oynama yok. Kol doğal pozisyonda, top yakından geliyor. Sonrasında golün VAR'da izlenmesi ve ofsayt verilmesi doğru.

        • 11

          SORU: Wilfried Zaha yerde kaldı, faul doğru mu?

          Deniz Çoban: Doğru karar.

          Bülent Yıldırım: Faul doğru.

          Bahattin Duran: Net faul.

        • 12

          SORU: Kerem Aktürkoğlu'nun frikik golü sırasında Galatasaraylıların baraj ihlali var mı?

          Deniz Çoban: Oyuncuların durduğu yer açısından barajda bir problem yok.

          Bülent Yıldırım: 5'li bir baraj var, Mertens kopuk defansa yakın. İstanbulspor'u etkileyecek bir baraj yok.

          Bahattin Duran: Burada bir sorun yok.

        • 13

          SORU: Mendy'nin kırmızı kartı doğru mu?

          Deniz Çoban: Yardımcıya uzun süre maç verilmedi, bu arada neden sürekli maça gidiyor? Merak ediyorum.

          Bülent Yıldırım: Buna nasıl sarı çıkıyor? Yardımcının gözünün önünde. VAR'ın müdahalesi doğru.

          Bahattin Duran: Net bir kırmızı, sahada çözülmeliydi.

        • 14

          SORU: Eyüp Aydın'ın Deli'ye müdahalesinin ardından kart gerekir mi?

          Deniz Çoban: Sarı kartlık pozisyon.

          Bülent Yıldırım: Dar alanda rakibin ayağına bastı. Sarı kart.

          Bahattin Duran: Net bir sarı.

        • 15

          SORU: Eyüp Aydın'ın ikinci müdahalesinde kart gerekir mi?

          Deniz Çoban: Net sarı kart.

          Bülent Yıldırım: İlkine sarı çıksa, bu hareketi yapar mıydı bilemem. Ancak tek başına sarı kartlık hareket.

          Bahattin Duran: Bu da kartlık bir hamle.

        • 16

          SORU: Halil Dervişoğlu, kaleciyi engelliyor. Sarı kart gerekir mi?

          Deniz Çoban: Sarı kart.

          Bülent Yıldırım: Sarı.

          Bahattin Duran: Sarı kart.

        • 17

          SORU: Mauro Icardi yerde kaldı, penaltı doğru mu?

          Deniz Çoban: Net bir penaltı.

          Bülent Yıldırım: Konuşmaya gerek yok.

          Bahattin Duran: Penaltı.

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